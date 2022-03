Insieme Formia-Gladiator 2-3: rammarico e sconfitta in rimonta

Rammarico e delusione, nonostante una buona prova di squadra e un'altrettanto buona reazione dopo il vantaggio ospite. Tra Insieme Formia e Gladiator termina 2 a 3 il recupero della 22esima giornata, disputato oggi, 20 marzo. A passare in vantaggio sono proprio i pontini con Simonetti, al 39'. Superiorità sul tabellino che dura appena 5 minuti: al 44' Varela sigla infatti il pari. Alla ripresa gli ospiti aggrediscono e al 63' Puca segna il gol del vantaggio. Niente scoraggiamenti però per il Formia, che al 69' va in gol con Camilli e trova il pari. All'87' però Panaioli mette in rete la palla che vale il 3 a 2 definitivo: nonostante il vantaggio iniziale e poi il recupero dopo il ribaltamento del Gladiator, il Formia esce dal match con 0 punti.

INSIEME FORMIA-GLADIATOR 2-3

MARCATORI: 39' pt Simonetti, 44' pt Varela, 63' Puca, 69' Camilli, 87' Panaioli