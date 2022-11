Insieme Formia avanti in Coppa Italia: 1-0 all'Itri e qualificazione

Finisce il percorso in Coppa Italia di Eccellenza per l'Itri. A passare il turno è l'Insieme Formia, che si impone anche nella gara di ritorno: a decidere è una rete all'89' di Perchaud. Dopo il ko per 2-1 dell'andata, la squadra di Ardone non riesce a recuperare, al Washington Parisio, e ad un minuto dalla fine subisce il gol che sancisce l'eliminazione definitiva dalla competizione. Tra le fila dell'Itri, però, non mancano le buone notizie: la sfida è stata l'occasione per far debuttare dal 1' i giovani Di Ciaccio e Matano. In generale, la stessa prestazione non è dispiaciuta al tecnico: nel primo tempo i biancazzurri hanno avuto due opportunità, senza però riuscire a concretizzarle.

INSIEME FORMIA-ITRI 1-0

MARCATORE: 89' Perchaud