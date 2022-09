Insieme Formia, primi punti in stagione: Itri ko

Alla seconda giornata, ecco i primi tre punti per l’Insieme Formia. La squadra di Mister Gennaro Pernice batte al Washigton Parisio l'Itri. In gol Nappello al 27', bravo a sfruttare al meglio gli sviluppi di un contropiede nato da un errore degli ospiti in battuta di calcio piazzato. Sul finale del primo tempo, un'occasione per parte con Costanzo e Magliano. Nella ripresa parte bene l'Itri, che nei primi 20 minuti crea tanto e chiede un calcio di rigore per un presunto fallo su Berisha. A trovare la via del gol è però proprio l'Insieme Formia, che raddoppia con Jawara all'88' su una nuova ripartenza.

Insieme Formia Itri Calcio 2-0

Marcatori: 27’ Nappello, 88’ Jawara.

Insieme Formia: Zarzo, Martino, Sibilla, Viscovich (74’ Cesani), Cabrera, Magliano (K), Durazzo (68’ Jawara), Pejic, Perchaud (58’ Buglia), Gaita, Nappello (87’ Franco) All. Pernice. A disp. Procida, Sequino, Camara, Martin, Petronzio

Itri Calcio: Selva, Costanzo, Brizzi (65’ Fidaleo), Galasso, Casaccio, Salas, Berisha (83’ Catasus), Kichi, Mollo, Valencia (79’ Pantano), Malandruccolo (46’ Dagnese) All. Ardone. A disp. Pandellad, Di Ciaccio, Matano, Cesarini, Morandini

Arbitro: Di Serio (Latina)