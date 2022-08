Jawara Mohammed all'Insieme Formia

Un nuovo acquisto per l'Insieme Formia, che continua il rafforzamento in vista del prossimo campionato di Eccellenza. L'ultimo innesto è quello di Jawara Mohammed, centrocampista 1998. Il comunicato della società: "Approda in casa Insieme Formia Jawara Mohammed, centrocampista offensivo classe ‘98, ex Lavello e Melfi. Calciatore di indubbie qualità fisiche e tecniche". Il giocatore si va ad unire ad una rosa che nelle scorse settimane è stata fortemente rafforzata in vista del prossimo campionato.