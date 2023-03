Insieme Formia, un minuto di silenzio per le vittime della strage di Cutro | VIDEO

Prima del fischio d'inizio della sfida contro il Fonte Meravigliosa, l'Insieme Formia ha ricordato le vittime della strage di Cutro, che hanno perso la vita in mare a poche miglia dalle coste del paese in provincia di Crotone. Uomini, donne e bambini: quasi 100 le persone che tentando di raggiungere le coste italiane per mare, sono morte nella mareggiata.

Il club, sui social, ha postato il video del minuto di silenzio, scrivendo: "Per le vittime del naufragio di Cutro. Per dire basta alle stragi in mare. Che questo non sia l'ennesimo minuto di ipocrisia".