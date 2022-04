Insieme Formia-Monterotondo Scalo 2-0: vittoria preziosissima!

Squadra in casa

3 punti fondamentali. Nella 29esima giornata di Serie D girone G, turno infrasettimanale nella settimana che precede la Pasqua, l'Insieme Formia trova una vittoria che ha un'importanza straordinaria in ottica salvezza. I padroni di casa battono il Real Monterotondo Scalo con il risultato di 2 a 0. A finire sul tabellino Simonetti e Niang, che chiude definitivamente i giochi sul finale. A sbloccare la sfida, infatti, ci pensa proprio Simonetti, al 37': l'attaccante sta vivendo un ottimo momento di forma e la rete di oggi lo conferma. Al 97', poi, il gol firmato da Niang che fa tirare un sospiro di sollievo alla squadra di Starita, che festeggia: ora i punti in classifica sono 23, con una gara ancora da recuperare. La zona playout non è più un miraggio.