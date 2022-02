Muravera-Insieme Formia 2-1: pontini sconfitti in rimonta

Dopo la vittoria dello scorso turno contro il Carbonia, l'Insieme Formia esce sconfitto nella 21esima giornata di campionato. I pontini passano in vantaggio al 19' con Tordini ma al 42' a siglare il pari ci pensa Floris. Una situazione di equilibrio che dura appena 5 minuti, perché alla ripresa Piroddi sigla il gol che vale il vantaggio dei padroni di casa. Una sconfitta che tiene ferma la squadra di Fratena a 13 punti in classifica ottenuti in 21 gare e che spaventa: al momento, infatti, il club è in zona retrocessione.

MURAVERA-INSIEME FORMIA 2-1

MARCATORI: 19' Tordini (IF), 42' Floris (M), 47' Piroddi (M)