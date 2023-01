Insieme Formia, buona la prima: 1 a 0 all'andata in Coppa Italia col Nettuno

L'andata della semifinale di Coppa Italia va all'Insieme Formia, che comincia nel modo migliore il 2023. La squadra di Pernice supera di misura il Nettuno al Parisio con il gol di Medici, ma la qualificazione resta ancora aperta e si deciderà al ritorno. Comincia subito bene la squadra ospite con Sbordone che però trova la risposta positiva di Mancino. L’Insieme Formia risponde al 6’ con Gabionetta mentre al 18’ arriva il gol del vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Medici di testa firma l’1-0. La squadra di Pernice si rende ancora pericolosa con Cabrera e poi con Gabionetta mentre il Nettuno non riesce a reagire. All'intervallo si va sull'1-0. Nella ripresa inizia meglio l’Insieme Formia mentre il Nettuno ci prova al 12’ con Pallocca che conclude alto. La squadra di Panicci ci prova al 18’ con Sbordone sugli sviluppi una punizione ma la palla finisce al lato. Al 22’ si fanno vedere ancora i pontini avanti con Conte solo davanti a Bracconi e poi Viscovich, che non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Sul finale ci prova Valentini ma Mancino blocca bene. Finisce così 1 a 0 per l'Insieme Formia, che può ben sperare in vista del ritorno.

INSIEME FORMIA – NETTUNO 1-0

INSIEME FORMIA Mancino, Martino, Campagna (34'st Conte, 38'st Cesani), Viscovich, Medici, Cabrera, Jawara, Conte, Buglia (13'st Djalo), Gabionetta (18'st Savarise), Schiavullo (25'st Puca) PANCHINA Citarella, Petronzio, Franco, Durazzo. All. Pernice

NETTUNO Bracconi, D’Auria, Valentini, Tartaglione (11'st Castro), Scardola, Nardelli, De Falco, Pallocca, Cioè, Caronti (29'st A. Ronci), Sbordone PANCHINA Alfieri, Finotti, Attianese, Frezza, Porcari, M. Ronci. All. Panicci

MARCATORI Medici 18’pt

ARBITRO Sambuchi di Tivoli

ASSISTENTI De Lucia di Frosinone, Di Carlantonio di Tivoli