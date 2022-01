Insieme Formia-Nuova Florida 0-2: prosegue il momento negativo

Prosegue con una sconfitta il 2022 dell'Insieme Formia. Dopo il primo stop dell'anno contro l'Ostiamare, la squadra di Fabio Fratena esce con 0 punti anche contro il Nuova Florida, a segno subito, dopo soli 3 minuti, con Cesaretti, e al 65' con Perischini. Il club romano dal suo canto sorride: quarta vittoria consecutiva nel 2022 per gli uomini di Bussone, che tengono d'occhio la vetta difesa dal Giugliano. Per i pontini, invece, si tratta della terza sconfitta consecutiva, dopo quelle con Torres, prima della sosta forzata, e contro l'Ostiamare, ma non è tutto. La società di Formia non vince in campionato da 7 sfide: risultati deludenti che la costringono ancora al penultimo posto in classifica, con 10 punti in 18 gare.

INSIEME FORMIA-NUOVA FLORIDA 0-2

MARCATORI: 3' Cesaretti (NF), 65' Persichini (NF)