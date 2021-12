Insieme Formia, arriva il difensore Oproiescu: in uscita due giocatori

Primi colpi sul mercato anche per l'Insieme Formia, che annuncia l'arrivo di Virgil Sorin Oproiescu, difensore classe 1987. Il giocatore ha una lunga esperienza alle spalle sia in campo nazionale che internazionale: il suo sarà un innesto importante per tentare di rialzare la testa dopo un inizio di stagione difficile. In entrata, si registra anche il ritorno di Osvaldo Iorio Forestero. Salutano, invece, Baglione e Ricciardi. Il comunicato ufficiale:

"Nuovo arrivo nell'Insieme Formia!

Alla corte di mister Starita, arriva Virgil Sorin Oproiescu, esperto difensore rumeno classe 1987. Nella sua lunga carriera ha registrato presenze internazionali e nazionali, tra le cui citiamo Lanusei, Sestri Levante, San Teodoro, Torres e Jesina.

In uscita invece i calciatori Baglione e Ricciardi.

Inoltre gradito ritorno di Osvaldo Iorio Forestero, che torna all'Insieme Formia dopo la strepitosa stagione dello scorso anno. Buona fortuna a tutti!".