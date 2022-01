Insieme Formia-Ostiamare 0-2: Lorusso piega i pontini

Il 2022 dell'Insieme Formia inizia con una sconfitta. La squadra pontina è scesa oggi in campo contro l'Ostiamare per la 17esima giornata di campionato. Dopo lo stop di due settimane a causa dell'entrata in vigore del decreto che obbliga gli atleti non professionisti ad essere in possesso del Green Pass rafforzato, la Serie D è ripartita proprio oggi, domenica 23 gennaio. Allo Stadio “W. Parisio” di Formia, il club di Fratena ha ospitato la società romana. A decidere il match una doppietta di Lorusso al 28' del primo tempo e al 32' del secondo. Una sconfitta che obbliga la squadra pontina al penultimo posto, con 10 punti in classifica.

INSIEME FORMIA-OSTIAMARE 0-2

Arbitro: Menozzi di Treviso

Assistenti: De Santis e Gentile