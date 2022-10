Insieme Formia, Pernice: "Siamo una squadra tonica"

Dopo la vittoria contro il Terracina in Coppa Italia, mister Pernice ha parlato ai microfoni del club. Le sue parole:

"Era una partita importante per noi, non tanto per il passaggio di Coppa ma per la testa. Abbiamo fatto partite di ottimo livello ma raccolto troppo poco quindi avevamo paura. Siamo una squadra tosta, tonica, era importante far risultato. Poi essendo Coppa e avendo una gara secca era importante andare avanti".

"Il Ferentino è una squadra tosta. In questo momento non ci sono ultimi né primi in classifica. Dobbiamo ragionare come abbiamo sempre detto gara per gara. Adesso pensiamo al nuovo campo. Eravamo fortemente legati al discorso del campo ma per il momento giocheremo qui ad Ausonia quindi un terreno diverso".