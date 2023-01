Insieme Formia, Pernice esonerato: addio dopo il Sora

Cambiamenti importanti in casa Insieme Formia. Dopo la sconfitta contro il Sora, la società ha deciso di esonerare il tecnico Pernice insieme allo staff. Al suo posto arriva Roberto Gioia. Il comunicato ufficiale:

"La SSD Insieme Formia comunica di aver interrotto il rapporto con Gennaro Pernice. Contestualmente lasciano il loro ruolo come membri dello staff tecnico anche Domenico Smimmo e Pietro Di Carlo. Li ringraziamo per il lavoro svolto, in particolare per il percorso in Coppa Italia Eccellenza, che permetterà alla squadra di affrontare il ritorno della semifinale con un prezioso vantaggio. Sono stati mesi di intensa attività, contraddistinti da grande correttezza, professionalità e serietà; purtroppo le ultime prestazioni hanno reso inevitabile questa difficile decisione. A Gennaro Pernice, Domenico Smimmo e Pietro Di Carlo va il nostro sentito in bocca al lupo per il futuro. La guida tecnica della prima squadra sarà affidata a mister Roberto Gioia".