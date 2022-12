Pernice: "È una favola, onore a questo Formia"

Dopo la straordinaria vittoria - ai calci di rigore - dell'Insieme Formia sul Sora, e il passaggio fino in semifinale, mister Pernice ha parlato così:

"È una favola. Bisogna crederci sempre in quello che si fa. Questa vittoria va dedicata ai nostri tifosi, è giusto che sia così. Al di là dei commenti e le critiche che arrivano dopo una serie di sconfitte, abbiamo dimostrato che lottiamo per questa maglia. È una vittoria che ci fa morale e ci dà la serenità di andare avanti. Alla squadra ho chiesto di fare una lotta in più: abbiamo giocato contro una signora squadra che non ha mai perso. Onore a noi per questo passaggio importantissimo. Io ho sempre detto che possiamo giocarcela con chiunque, in alcuni momenti va gestita la tranquillità ma siamo stati bravissimi a tenere botta anche all'apertura del mercato".