Insieme Formia, il capitano Pirolozzi dice addio

Dopo la conferma di inizio estate, l'Insieme Formia dice addio a Nicola Pirolozzi, capitano del club che aveva trovato l'accordo con il club per una nuova stagione insieme. Per motivi lavorativi e familiari, spiega il club, il giocatore ha rescisso il contratto. Una grande perdita per la squadra pontina, che ha diramato la seguente nota ufficiale:

"La società Insieme Formia comunica che il capitano Nicola Pirolozzi per sopraggiunti impegni lavorativi e familiari di comune accordo ha rescisso il proprio vincolo. A lui va il grandissimo ringraziamento di tutta la società per aver dato il massimo in tutti questi anni INSIEME. In bocca al lupo capitano!".