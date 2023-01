Insieme Formia, rinforzo in attacco: c'è Ragosta

Nuovo rinforzo in attacco per l'Insieme Formia, che ha ufficializzato l'arrivo di Arcangelo Ragosta. L'esperto calciatore ha un passato in club come Gela, Messina, Puteolana e Cavese. Come si legge nel comunicato del club, Ragosta "arriva a rinforzare l'attacco biancazzurro. Fondamentale, per l'esito positivo della trattativa, la grande voglia dell'attaccante di vestire i nostri prestigiosi colori".