Insieme Formia, Ragosta: "C'è voglia di fare grandi cose"

L'Insieme Formia ha ufficializzato l'arrivo di Ragosta, che andrà a rinforzare il reparto offensivo. L'esperto giocatore ha parlato così dopo la firma:

"Sensazioni molto molto positive. Con il direttore e il presidente c'è stato subito grande feeling. Vengo in una piazza importante come Formia che ora disputerà anche una finale di Coppa Italia. Dobbiamo recuperare punti importanti in campionato. Sono venuto qui a parlare con il presidente con grande entusiasmo e voglia. Mi ha convinto la piazza, la voglia di fare grandi cose. Sono molto contento di far parte di questa famiglia. È un momento chiave della stagione. Arrivare in finale di Coppa Italia è un traguardo. In campionato ci sono tanti punti in palio, c'è da risalire la classifica. Mi metto a disposizione del mister e della squadra"