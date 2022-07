Insieme Formia, torna Ranieri: il comunicato

L'Insieme Formia continua la campagna in vista del nuovo campionato di Eccellenza, dove giocherà dopo la retrocessione della scorsa stagione. Il club ha annunciato di aver ingaggiato Christian Ranieri, classe 2001 che già in passato aveva vestito la maglia della società pontina. Dopo le esperienze al Gaeta e al Pomigliano, per lui un nuovo anno con il Formia.

Il comunicato ufficiale: "Grande ritorno in casa Insieme Formia, Christian Ranieri, classe '01 dopo due annate di spessore con il Gaeta e il Pomigliano ritorna a vestire la nostra maglia. Attaccante centrale o esterno può giocare su tutto il fronte d’attacco. Forza Insieme Formia".