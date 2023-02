Insieme Formia inarrestabile! Gabionetta e Scognamiglio per la rimonta col Budoni

Una sola missione, un risultato da ribaltare. L'insieme Formia, nel match di ritorno degli ottavi di Coppa Italia fase nazionale, aveva a disposizione un solo risultato per agguantare il passaggio del turno: la vittoria. Un obiettivo difficile ma non impossibile, soprattutto alla luce della prestazione di andata, quando gli uomini di Gioia sono usciti sconfitti 1 a 0 nonostante un'ottima prova di squadra e un rigore non concesso. Nel match di ritorno, dopo un primo tempo con occasioni per entrambe le formazioni, al 53' l'episodio che cambia la gara: Buglia viene atterrato in area su suggerimento di Gaita e Farris espulso. Sul dischetto va Gabionetta che non sbaglia e porta avanti i suoi. Il Formia continua a spingere e al 66', sulla punizione di Viscovich, un difensore spizza e colpisce la traversa. Il Formia continua a spingere ma non trova la seconda rete: al triplice fischio si va ai rigori. Un super Scognamiglio sfodera le armi pesanti e para ben due tiri dal dischetto, a fronte di uno dell'avversario. È il Formia a passare il turno di Coppa Italia, approdando ai quarti della fase nazionale.