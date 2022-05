Insieme Formia, il futuro passa dall'Ostia Mare

Si decide tutto all'ultima giornata. Oggi, contro l'Ostia Mare, l'Insieme Formia si gioca la possibile permanenza nella categoria. In campo alle 16 contro la squadra romana, i pontini devono assolutamente vincere per evitare la retrocessione diretta e approdare ai playout, dove comincerebbe una seconda stagione per cercare di centrare la salvezza. Prima di qualsiasi calcolo e programma, però, c'è l'ultima gara di campionato, che appunto ha un solo obiettivo per il club di Starita: cercare di vincere per mantenersi sopra a Sassari e Carbonia - al momento a 27 e 26 punti rispettivamente - ed evitare la retrocessione diretta. La squadra pontina è invece a 28 punti come il Lanusei.