Insieme Formia, Scognamiglio in ospedale dopo uno scontro di gioco

Paura per Scognamiglio durante il match tra Vigor Perconti e Insieme Formia in seguito ad uno scontro di gioco. Il club pontino ha comunicato che il giocatore è stato trasportato in ospedale a Roma: al portiere è stato riscontrato un trauma cranico. Il comunicato:

"Aniello Scognamiglio, trattenuto dal primo pomeriggio in ospedale a Roma per accertamenti dopo uno scontro di gioco durante il match con la Vigor Perconti, è stato appena dimesso. Aniello ha riportato un trauma cranico che ha richiesto un periodo di osservazione e gli esami del caso, ma il peggio è stato scongiurato".