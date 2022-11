Insieme Formia sconfitta all'andata col Sora in Coppa Italia: finisce 2-0

Una sconfitta in Coppa Italia per l'Insieme Formia, che fuori casa perde 2 a 0 nell'andata della competizione ai quarti di finale. La squadra di casa passa in vantaggio al 17' con Lapenna. Al 30' si vede per la prima volta il Formia nell'area avversaria ma Perchaud non riesce a impattare bene il pallone. Il primo tempo finisce con il vantaggio del club sorano ma alla ripresa riparte bene la squadra pontina che ci prova con Campagna. Al 75' ci prova Viscovich dai 30 metri ma blocca il portiere sorano: dopo due minuti raddoppiano i padroni di casa con Lapenna. All'83' Simoncelli salva su Jawara: finisce dunque 2 a 0 l'andata dei quarti.