Insieme Formia, retrocessione diretta da evitare: 4 gare per...

Un obiettivo da raggiungere in quattro gare per l'Insieme Formia: la retrocessione diretta va assolutamente evitata. La squadra pontina, che in stagione ha subito vari cambi in panchina, si trova con 26 punti in 30 partite di campionato, quart'ultima. Rimanere in zona playout sarebbe vitale per il club di Starita, che dunque andrebbe a giocarsi poi la salvezza nella seconda fase della stagione. Alle spalle del Formia ci sono Lanusei, Carbonia e Sassari Calcio Latte Dolce, a 24 punti la prima e 23 le altre due. Dunque tutto è ancora possibile. Nonostante la sconfitta nell'ultimo turno contro il Cynthialbalonga, i pontini nell'ultimo periodo hanno ottenuto vittore importanti e pesanti, come quella contro l'Aprilia nel derby, l'Atletico Uri, il Lanusei e il Real Monterotondo Scalo. Nelle ultime quattro gare di campionato, la squadra di Starita si gioca tutto: evitare la retrocessione diretta significherebbe tirare un ulteriore respiro di sollievo.