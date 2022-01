Insieme Formia, la classifica preoccupa: piena zona rossa

Una prima frazione di stagione assolutamente non soddisfacente per l'Insieme Formia, che in 18 gare ha ottenuto solamente 10 punti. Risultati che costringono i pontini a un piazzamento che preoccupa l'ambiente. La squadra di Fabio Fratena, tecnico che si è insediato solamente da qualche settimana, occupa infatti la penultima posizione nella classifica di Serie D Girone G. Alle sue spalle solo il Carbonia, ultimo con 8 punti. In 18 gare, la squadra di Formia ha ottenuto solamente due vittorie, contro Atletico Uri e Lanusei. Vittorie alle quali si vanno a sommare i pareggi contro Carbonia, Sassari Latte Dolce, Cynthialbalonga e Cassino. Nelle restanti gare, 12 sconfitte che costringono il club alla zona retrocessione. L'obiettivo, per i pontini, non può che essere quello di rialzare la testa in questo girone di ritorno, per raggiungere quantomeno la zona playout, che dista solamente un paio di punti.