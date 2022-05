Insieme Formia, pari con l'Ostia Mare e spareggio col Carbonia

Non è ancora finita la stagione dell'Insieme Formia. Nell'ultima giornata di campionato, il club pontino ha pareggiato 1 a 1 contro l'Ostia Mare. Un risultato arrivato in extremis, al 92', dopo che la squadra di casa era passata in vantaggio all'80' con Marcheggiani. Il campionato della squadra di Starita finisce dunque a pari punti con il Carbonia: nonostante gli scontri diretti a favore dei pontini, si giocherà ora uno spareggio. Le due squadre si affronteranno su campo neutro e chi vincerà andrà a sfidare l'Atletico Uri nel playout.