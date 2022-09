Insieme Formia-Terracina 3-4: gara incredibile!

Dopo una gara pirotecnica, l'Insieme Formia viene sconfitto tra le mura amiche dal Terracina per 3 a 4. A passare in vantaggio è proprio la squadra di casa, al 10’ con Jawara, che dal limite mette una palla incredibile all’incrocio dei pali. Il Formia conduce il gioco e va vicino al raddoppio con Viscovich, ma nel corso del recupero del primo tempo, il Terracina trova il pareggio con un calcio di punizione di Proietti. Alla ripresa, la squadra di Pascucci torna in campo bene e trova subito la rete del vantaggio al 48’ con Fioretti, che sfrutta un errore difensivo in fase di impostazione. La squadra padrona di casa però non molla e in 2 minuti trova il pareggio con la doppietta di Perchaud all'80' e 82'. Proprio quando sembra tutto ormai fatto, Cisse segna un gol all'87’ sugli sviluppi di un corner e regala al Terracina la vittoria.

Insieme Formia - Terracina Calcio 3-4

Insieme Formia: Mancino, Martino, Camara C.(64’ Gaita), Viscovich (57’ Buglia), Cabrera, Magliano (K), Jawara (88’ Marin), Pejic, Perchaud, Schiavullo (64’ Sibilla), Nappello, All.Pernice. A disp: Zarzo, Franco, Puca, Sequino, Petronzio.

Terracina Calcio: Viscardi, Guzzo, Attiagli, Santoro, Proietti, Zasas, Trulli (54’ Samajari), Camara S., Fioretti (78’Cisse), Minotti (80’ Merluzzi), Yakovlev, All. Pascucci. A disp: Nappo, Valerio, Meta, Salerno, Migliore.

Marcatori: 10’ Jawara (IF), 46’ Proietti (T), 48’ Fioretti (T), 77’ Fioretti (T), 80’ Perchaud (IF), 82’ Perchaud (RIG) (IF), 87’ Cisse (T).