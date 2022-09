Insieme Formia, Pernice: "Paghiamo care le indecisioni"

Dopo la sconfitta contro il Terracina, Pernice, tecnico dell'Insieme Formia, ha parlato così: "Abbiamo pagato care alcune indecisioni. Abbiamo la colpa di non aver chiuso la gara nel primo tempo e di aver lasciato agli avversari occasioni ghiotte che cinicamente hanno incassato, la squadra non ha mollato mai ma purtroppo alcune indecisioni a volte si pagano caro. La sosta ci porterà a lavorare ancora di più ma sicuramente per noi sarebbe stato meglio giocare di nuovo per smaltire la sconfitta, ma ci caricheremo per la trasferta a Vicovaro".