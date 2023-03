Insieme Formia, una fede oltre il risultato: i tifosi cantano e applaudono | VIDEO

Non esiste delusione che possa fermare i tifosi innamorati dell'Insieme Formia, anche oggi presenti a seguito della squadra, sugli spalti dello stadio del Campobasso, dove la formazione di Gioia ha pareggiato 1 a 1, salutando così la Coppa Italia, fase nazionale. Dopo il 2 a 1 dell'andata per i molisani, non basta il pareggio - firmato da Durazzo - per passare il turno. Dopo un percorso emozionante, cominciato grazie alla vittoria della coppa di Eccellenza regionale, la squadra pontina saluta la competizione e torna a concentrarsi solo sul campionato, dove la salvezza va messa in cassaforte il prima possibile. Dalla sua, i biancazzurri avranno certamente i tifosi, che al termine del match hanno cantato e applaudito i giocatori in campo.