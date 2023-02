Insieme Formia, il pubblico delle grandi occasioni per la finale di Coppa Italia

Al Comunale di Artena va in scena la finale di Coppa Italia di Eccellenza tra Insieme Formia e Luiss. A disposizione del club pontino erano stati messi 300 ticket online e 200 acquistabili presso il botteghino dello stadio Washington Parisio. Tagliandi che sono andati a ruba tra i tifosi biancazzurri, che in pochi giorni hanno polverizzato i biglietti a disposizione, riempiendo la tribuna dello stadio con i colori del Formia e facendo sentire la loro voce a suon di cori e incitamento per la squadra di Gioia.