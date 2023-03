Insieme Formia, rottura del legamento crociato anteriore per Tulio Medici

Una perdita importante in casa Insieme Formia: il club dovrà fare a meno di Tulio Medici per via della rottura del legamento crociato anteriore. Il giocatore sarà operato nei prossimi giorni. La nota del club:

"La SSD Insieme Formia comunica che gli ultimi esami diagnostici, a cui si è sottoposto il nostro tesserato Túlio Medici, hanno confermato la rottura del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente: nei prossimi giorni verrà pianificato l'iter terapeutico. Mandiamo con forza il nostro messaggio di sostegno al calciatore".