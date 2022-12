Insieme Formia, Tulio Medici ha una frattura delle ossa nasali

Nel corso del match contro il Sora, l'Insieme Formia ha perso Túlio Medici. In seguito ad un duro contrasto di gioco nel corso della prima parte della gara di Coppa Italia, il giocatore ha dovuto lasciare il campo. Gli esami strumentali hanno evidenziato una frattura pluriframmentaria delle ossa nasali. Come ha comunicato il club, "Scongiurata l'operazione, il calciatore dovrà scendere in campo con una maschera protettiva per i prossimi match".