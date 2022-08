Itri, prosegue la preparazione con un allenamento congiunto

Ancora un allenamento congiunto per l'Itri, questa volta sul campo del Casoria. Finisce così la terza settimana di preparazione atletica in vista dell'inizio del campionato di Eccellenza. Manca davvero per un soffio il primo risultato positivo della stagione: la gara finisce infatti 2 a 1 con una buona prestazione per i pontini. Il comunicato del club: "I ragazzi di Ardone dicono la loro e restano in partita fino all'ultimo. Nel primo tempo Pandelas ipnotizza l'avversario dal dischetto, si resta sullo 0-0. Nella ripresa il vantaggio locale si materializza con il calcio di rigore, questa volta, trasformato da Rinaldi. La reazione ospite è affidata a Di Costanzo, che raccoglie un cross di Fidaleo e firma la prima realizzazione con la casacca itrana. Nel finale il Casoria trova il nuovo sorpasso, mentre Malandruccolo viene stoppato dalla traversa. Finisce 2-1, e con altri 90' nelle gambe".