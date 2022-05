Ardone ancora con l'Itri: "Orgoglio e responsabilità"

Marco Ardone ancora alla guida dell'Itri nella prossima stagione. Il club ha deciso di confermare il tecnico dopo la salvezza raggiunta senza bisogno di passare per i playout. Grande la felicità dell'allenatore, che dopo la firma ha dichiarato:

"La fiducia che il presidente Ialongo ha riposto nuovamente in me è motivo di grande orgoglio e allo stesso tempo di grande responsabilità professionale. Ringrazio lui in primis, e tutta la società. Sono pronto per continuare a migliorarci giorno dopo giorno verso il raggiungimento dei nostri obiettivi. Itri ha dei tifosi eccezionali, che ti travolgono emotivamente. E a questa piazza è davvero difficile dire di no. Fiero di esserne l'allenatore, per la terza stagione consecutiva, e di continuare ad onorare questa maglia e questi colori. Grazie a tutti".