Itri-Audace 2-0: ancora una vittoria dopo il derby

Ancora una vittoria in casa Itri, che supera 2-0 l'Audace e dà continuità al successo nel derby contro il Gaeta. Nel recupero della 16esima giornata di Eccellenza Lazio, girone C, i ragazzi Ardone battono gli avversari con il gol di D'Agnese nel primo tempo e il raddoppio al 5' della ripresa con De Iorio. Una vittoria che proietta i biancazzurri al 7° posto, al di fuori della zona playout. Ottima prestazione della squadra pontina, che gestisce la gara e dimostra ancora una volta grande compattezza e fantasia in attacco e solidità in difesa. L'Itri vola così a quota 28 ed virtualmente salvo.

ITRI-AUDACE 2-0

MARCATORI: D'Agnese 12' pt, De Iorio 5' st