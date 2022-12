Itri, si rinforza l'attacco: arriva Marciano

L'Itri si rinforza con l'arrivo di Paolo Marciano, attaccante mancino classe '95 originario di Salerno. Nato come esterno, si tratta di un giocatore rapido che ha come caratteristica principale la duttilità: può infatti giocare come trequartista o seconda punta. Il profilo che rinforzerà il reparto avanzato della squadra di Marco Ardone ha alle spalle una presenza con la Nazionale italiana Under 16 nel torneo Albufeira (Portogallo). Ha disputato inoltre i campionati Primavera con Pro Vercelli, Catania e Juve Stabia. Ha poi vestito varie casacche in Serie D e in Eccellenza, prima di trasferirsi in Nord-America dove ha giocato nell'NCAA.