Itri, ancora un debutto: Ialongo alla prima

L'Itri Calcio continua a collezionare soddisfazioni, sul campo e non solo. Dopo la bella vittoria per 4 a 0 sul Monte San Giovanni Campano, il club ha voluto celebrare un piccolo grande traguardo ottenuto proprio nella penultima giornata di campionato. Per il club di Ardone c'è stato infatti un ulteriore esordio in prima squadra: quello del giovane Nicolas Ialongo. Un debutto che si va ad aggiungere ad altri che ci sono stati nel corso della stagione e a quelli di Catasus contro la Vis Sezze. Un grande lavoro sui giovani da parte di una società che crede fortemente nel valore del settore giovanile. Il club, sui social, ha voluto celebrare così la presenza del giovane: "La politica verde della società, dopo l'esordio di Catasus contro la Vis Sezze, ha portato al debutto di un altro giovane itrano, Nicolas Ialongo".