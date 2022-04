Itri, la salvezza diretta passa dall'ultima giornata

La salvezza passa dall'ultimo turno di campionato. La 30esima giornata sarà fondamentale per l'Itri, che vedrà delineato il suo futuro proprio nell'impegno contro il Terracina nell'ultima sfida della fase regolare del campionato. La squadra di Ardone ha attualmente 45 punti in 29 partite, seguita dall'Anagni a 44 e dalla Vis Sezze e Audace a 43. Dunque i pontini non sono ancora certi di non dover affrontare i playout: vincendo contro la squadra di Gerli, nell'ultimo turno, la salvezza sarebbe matematica, ma anche un pari potrebbe bastare. Si deciderà tutto domenica.