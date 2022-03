Itri sempre più green: giovanissimi in gol e un esordio speciale

Vince ancora l'Itri. Nell'ultimo turno di campionato, il 21esimo di Eccellenza girone C, gli azzurri hanno battuto l'Atletico Lazio. Una vittoria che vale 3 punti ma anche qualche soddisfazione in più per una squadra sempre più "green". In gol, infatti, il giovanissimo Saccoccio, classe 2004, ma anche il 2001 Fustolo, alla terza rete nelle ultime due gare e con la fascia da capitano al braccio. Da segnalare, inoltre, l'esordio del giovanissimo Pandelas.

Sui social, il club ha festeggiato così: "C'è del sangue azzurro nelle vene di questi ragazzi. Dalla fascia di capitano al classe 2001 Fustolo, alla 3ª rete nelle ultime 2 partite, al gol del classe 2004 Saccoccio, fino ad arrivare all'esordio del giovanissimo Pandelas, con tanto di 'benedizione' di Staropoli. E una salvezza che non sembra più essere un miraggio. Grazie ovviamente anche a voi per averci seguito. La sensazione è che si giochi in 12 e che non ci sia differenza tra casa e trasferta, perché voi siete sempre lì".