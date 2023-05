Itri, non basta la doppia rimonta: retrocessione in Promozione

A Genazzano, l'Itri ci mette il cuore ma non basta. La formazione pontina, contro l'Audace, si gioca la permanenza in Eccellenza nei playout. A sbloccare il risultato sono proprio i padroni di casa, al 37' del secondo tempo, con Ferrante. Quando tutto sembra ormai perso, al 46' Chiacchio sigla il pareggio: si va così ai tempi supplementari. Dopo 7 minuti, nella prima frazione aggiuntiva di gara, Montesi riporta avanti i suoi ma anche questa volta l'Itri non si dà per vinto e con Salas, al 10' del secondo tempo supplementare, riagguanta il match. Un gol che però non basta: in virtù del peggior piazzamento in classifica al termine della regular season, la formazione pontina retrocede in Promozione.

AUDACE-ITRI 2-2 d.t.s.

Marcatori: Ferrante 37'st (A), Chiacchio 46'st (I), Montesi 7'pts (A), Salas 10'sts (I)