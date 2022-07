Itri, ufficializzati i tecnici della nuova stagione

Girone C

Eccellenza Lazio Girone C

Con un comunicato ufficiale, l'Itri ha annunciato i tecnici che guideranno le varie squadre nella stagione che sta per cominciare. Dopo la conferma di Marco Ardone al timone della prima squadra, la società ha scelto anche gli altri allenatori che siederanno sulle varie panchine. Il comunicato ufficiale:

"Si completa il parco allenatori per ciò che concerne l'agonistica. Dopo la conferma di Marco Ardone al timone della Prima Squadra, l'annuncio di Matteo Arena quale suo vice e responsabile del settore giovanile, l'Itri Calcio comunica il rinnovo della collaborazione con Vincenzo Esposito, allenatore dei portieri, ed Ernesto Romano, mister degli Under 19 Élite, entrambi alla terza stagione all'ombra del castello di Itri. A completare il quadro sarà Franco Mitrano, nuovo responsabile tecnico degli Under 17 Regionali".