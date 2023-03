Itri, Vicovaro fatale per Ardone: esonerato. Al suo posto Parisella

Fatale la sconfitta di Vicovaro per mister Ardone, esonerato dall'Itri. Come confermato da Sportgaetano, il club ha deciso di cambiare guida tecnica dopo un anno decisamente al di sotto delle aspettative. Sulla panchina biancazzurra torna mister Alessandro Parisella, come annunciato dal patron Vincenzo Ialongo. Confermato invece lo staff tecnico: resterà il vice Matteo Arena, così come il preparatore dei portieri Vincenzo Esposito, il preparatore atletico Ernesto Romano e infine il fisioterapista Vittorio Belardoni.