Itri-Ferentino rinviata per maltempo

Il brutto tempo imperversa sul Lazio in questa domenica 25 settembre, tanto da rendere necessario il rinvio di alcune sfide, come quella tra Itri e Ferenitno. Il match, in programma inizialmente oggi, alle ore 11, è stato spostato proprio a causa dell'allerta meteo dallo stesso sindaco di Itri. Rifacendosi alla nota ufficiale del comune, il club pontino ha annunciato nella serata di ieri: "Come disposto dal comunicato ufficiale, la gara di domani con il Ferentino è stata rinviata a data da destinarsi causa allerta meteo".