Itri, 1-0 al Ferentino nel recupero

Dopo due sconfitte esterne, l'Itri torna a vincere e lo fa contro il Ferentino nel recupero della quarta giornata di campionato, non disputato a causa del maltempo che domenica scorsa si è abbattuto sulla provincia pontina. Selva è bravo a proteggere la porta, disinnescando le offensive dei ciociari. Allo stesso tempo la squadra è cinica e brava a sfruttare l'occasione avuta al 19' del primo tempo con un calcio di rigore trasformato da Valencia. Seconda vittoria stagionale per 1-0 per il club di Ardone e imbattibilità casalinga ancora una volta salva.

ITRI-FERENTINO 1-0

Marcatore: Valencia rig. 19'pt