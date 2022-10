Itri, 2 a 0 al Gaeta in Coppa Italia

Via alla Coppa Italia di Eccellenza con i sedicesimi di finale. Tra le gare in programma, anche il derby tra Itri e Gaeta, che dopo 90 minuti di battaglia ha visto trionfare la squadra di casa. Al Comunale, passano proprio i biancazzurri che strappano così il pass per gli ottavi di finale grazie alla doppietta segnata da Jelicanin al 18' e 28' del primo tempo. In campo, due formazioni rimaneggiate, ma nonostante questo sono arrivate buone risposte per Ardone, che ha messo dentro vari giovani, tra cui il centrale difensivo Antonio Fidaleo.

ITRI-GAETA 2-0

MARCATORI: Jelicanin 18'pt e 28'pt