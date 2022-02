Itri, la carica verso il Gaeta: "I derby non si giocano, si vincono"

Prosegue la settimana di preparazione al derby. Dopo la carica del Gaeta sui social nella giornata di ieri, anche l'Itri scalda l'ambiente in vista della sfida di domenica. Sui social, il club di Ardone ha pubblicato un messaggio motivazionale:

"I derby non si giocano, si vincono. Al Comunale, partita che non ha bisogno di presentazioni. I biancazzurri accolgono il Gaeta, per un incontro cruciale per gli obiettivi di classifica delle due formazioni. I ragazzi di Ardone vogliono dimenticare il recente passato, che parla di sconfitte con Sora e Monte San Giovanni Campano, e pareggio con Terracina. L’ultima vittoria risale al 3-1 con la Vis Sezze, lo scorso 12 dicembre: 4 partite orsono. La necessità è quella di rimettersi in marcia per allontanare le dirette inseguitrici e riprendere la rincorsa all’obiettivo della salvezza. Di contro un’avversaria che si trova 5 punti più avanti, in 6ª posizione. Partita aperta a qualsiasi scenario. Con rispetto, ma senza paura. Armandosi di spada e scudo, Berisha e compagni potranno regalare una domenica mattina memorabile. Di sicuro, avranno bisogno del massimo supporto per questa partita fondamentale".