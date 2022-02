Itri Gaeta 2-1: derby a mister Ardone

Derby pontino in cassaforte e altri 3 punti in classifica. Alla fine a portare a casa la sentitissima sfida tra Itri e Gaeta, sono i padroni di casa, grazie ad un 2 a 1 con gol vittoria arrivato proprio nei minuti finali. Un finale adrenalinico, infatti, quello che andato in scena al Comunale, con la rete del 2 a 1 arrivata quasi allo scadere grazie al calcio di rigore trasformato dall'ex di turno, De Iorio, al minuto 87.

Una gara combattuta, sbloccata al 5' da Romani. Un vantaggio lampo al quale ha risposto immediatamente il Gaeta con Nohman. Dopo la rete del pari, equilibrio fino al guizzo di De Iorio. Una vittoria importante per l'Itri anche in ottica classifica: i pontini salgono a quota 25 e volano a -2 dalla zona salvezza diretta. Mercoledì il recupero con l'Audace.

ITRI-GAETA 2-1

MARCATORI: Romani 5' pt (I), Nohman 7' pt (G), De Iorio rig. 42' st (I)