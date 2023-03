Itri, il Monte San Biagio pareggia il derby sul finale

Squadra in casa

Squadra in casa Itri

Il derby pontino della 28esima giornata di Eccellenza finisce in parità. Al Comunale, tra Itri e Monte San Biagio, i biancazzurri perdono Salas dopo pochi minuti, subiscono gol sul primo tiro subito e poi ribaltano il momentaneo svantaggio, segnando due gol con Marciano e poi sul finale subiscono la rete del pari. Si tratta del terzo risultato utile consecutivo per la squadra di Ardone, che sale a quota 29, in attesa dello scontro diretto con il Vicovaro.