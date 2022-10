Insieme Formia, 2 a 1 sull'Itri in Coppa Italia

Al Comunale di Itri, l'Insieme Formia batte la squadra di Ardone nell'andata degli ottavi di Coppa Italia. Il club di Pernice passa in vantaggio al 45' grazie al rigore realizzato da Perchaud dopo l'atterramento di Martino in area. Nel secondo tempo, bastano pochi secondi all'Insieme Formia per raddoppiare. Al 46' Durazzo, su punizione da fuori area, sfodera un destro che vale il 2 a 0. Sul finale, al 91', Jelicanin sigla il gol che accorcia le distanze su rigore, dopo il fallo di Scognamiglio su Costanzo. La gara finisce dunque 2 a 1 ma tutto resta aperto in vista del ritorno.

Itri: Selva, Di Bello (K), Brizzi (86’Di Ciaccio), Morandini (60’ Galasso), Casaccio, Salas, Kicki, Catasus (60’ Di Fusco), Jelicanin, Valencia (60’ D’Agnese), Polizzi (60’ Costanzo). All. Ardone. A Disp Pandellas, Ridolfi, Malandruccolo, Matano.

Insieme Formia: Zarzo(69’ Scognamiglio), Martino (55’ Pejic), Camara, Cesani (80’ Schiavullo), Campagna, Franco, Jawara, Gaita, Perchaud (65’ Viscovich), Marin (75’ Buglia), Durazzo. All. Pernice. A disp. Nappello, Magliano, Pegorer, Puca.

Arbitro Vicalvi di Frosinone

Assistenti: Caputo e Fatati di Latina

Marcatori : 45’ Perchaud Rig. (IF), 46’ Durazzo (IF), 91’ Jelicanin Rig. (IT)