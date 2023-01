L'Insieme Formia non si accontenta: Jawara decide il derby con l'Itri

L'Insieme Formia non si accontenta della vittoria in coppia Italia, valsa la finale, e bissa anche in campionato. La squadra guidata da Gioia passa nel derby contro l'Itri con un gol di Jawara arrivato al minuto 88, che condanna i ragazzi di Ardone alla terza sconfitta di fila, anche questa volta senza reti all'attivo, come accaduto nei due precedenti ko. Non mancano le opportunità per i padroni di casa: Berisha ha l'occasione più importante del match ma Scognamiglio è bravo e attento sul tiro dall'altezza del dischetto di rigore dell'avversario. In chiusura di primo tempo Malandruccolo spreca davanti la porta. Nel secondo tempo regna l'equilibrio, ma proprio nei minuti finali Jawara trova la rete che vale i 3 punti.

ITRI-INSIEME FORMIA 0-1

Marcatore: 88' Jawara