Itri, Mattia Saccoccio con la Rappresentativa Regionale

Grande soddisfazione in casa Itri, dove Mattia Saccoccio, uno dei protagonisti della stagione, continua a mettersi in mostra anche con la maglia della Rappresentativa Regionale. Il giovane è stato convocato per il match contro il Galles, giocando ben 90 minuti nella partita di San Giovanni Incarico. Una buona prestazione coincisa con la vittoria per la Rappresentativa.